​​​​​​Diverse le novità in casa Freccia Parte Montis Mogoro in vista della prossima stagione, che la vedrà impegnata nel girone B del torneo di Prima Categoria. In panchina, a quinto anno di fila, siederà ancora Giancarlo Boi, affiancato da Nicola Ladu e Mauro Massa. Novità all’interno della rosa. “Puntiamo sui giovani – afferma Boi – e il gruppo è composto da ragazzi con un’età media bassa”.

I volti nuovi saranno quelli dei centrocampisti Nicola Piras, Antonio Curreli (ex Ovodda), Lorenzo Deiola (ex Colonia Julia) e Adam Ben Hassen, e degli attaccanti Alessandro Loru (ex Guspini e Arborea), Domenico Zucca (ex Narboliese) e Niccolò Uliana (ex Tharros e Terralba F. Bellu). Numerose le conferme dal gruppo della scorsa stagione: i portieri Francesco Braina e Francesco Piras, i difensori Luigi Princiotta, Michele Cau, Luca Pala, Giacomo Minnai, Mattia Muru, Stefano Maccioni, Alberto Mureddu, Andrea Atzeni, Thomas Atzori e Corrado Casu; i centrocampisti Matteo Porcu, Alessio Poli, Mattia Tuveri, Roberto e Andrea Maccioni; gli attaccanti Daniele Muru, Ernesto Muscas, Federico Frau, Luca Setzu, Matteo Mandis, Cristian Cruccas e Claudio Melis. ​

