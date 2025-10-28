Domani (mercoledì) spazio alla Coppa Italia dilettanti.

Per l’Eccellenza sono in programma le partite di ritorno dei quarti di finale: alle 14.30 Nuorese-Villasimius (andata 0-0), alle 15 Ferrini-Iglesias (0-2) e Santa Teresa-Tempio (1-1) e alle 16 Buddusò-Atletico Uri (1-2).

Per la Promozione, in scena gli incontri di ritorno degli ottavi di finale. Si giocano alle 16 Arzachena-Coghinas (0-2), Bosa-Alghero (0-6), Castiadas-Selargius (3-0), Guspini-Uta (0-2), Tonara-Samugheo (0-0) e Arborea-Terralba (3-4).

Posticipate al 5 novembre, alle 17 Usinese-Li Punti (0-3) e alle 18.30 Ozierese-Bonorva (1-1).

© Riproduzione riservata