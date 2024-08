Un progetto ambizioso che va visto ben oltre lo sport, ma come un tentativo di unione attraverso il calcio in particolare tra l'ASD Castiadas e i Comuni di Castiadas, Armungia, Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei e Villasalto. Un primo impegno, il tour per il Gerrei, nell'ambito del progetto legato al "Settore giovanile, insieme per divertirci”.

L'iniziativa nasce col desiderio di unire piccole realtà locali in un progetto ambizioso. Con l'obiettivo di mettere basi solide tra Sarrabus e Gerrei in ambito di sport, scuola-calcio e valorizzazione dei giovani in casa loro, aprendo e portando appunto nel Gerrei una sede staccata della ASD Castiadas, società con un passato in Serie D e attualmente iscritta al campionato di Promozione.

La scelta nasce dall’attenta analisi del responsabile generale del settore Giovanile Marco Casula, supportato dalla società ASD Castiadas 1973 e con il forte entusiasmo dei sindaci della zona.

Già programmati le date e gli orari delle assemblee pubbliche per presentare il progetto a genitori e bambini/ragazzi. Si terrano tutte alle 19, il 2 settembre a Silius, il 3 a San Nicolò Gerrei, il 4 a Villasalto, il 5 a Ballao e il sei settembre ad Armungia, tutti piccoli paesi del Gerrei. Un progetto straordinario sportivo e sociale.

