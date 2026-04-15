La Gallura si prepara a ospitare i campioni del Torneo Manlio Selis. In attesa della presentazione ufficiale, in programma lunedì a Budoni, l’organizzazione svela le 40 protagoniste della 29esima edizione della manifestazione di calcio giovanile Under 14, in programma dal 30 aprile al 3 maggio tra Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Telti e Olbia, sede della finalissima allo stadio Bruno Nespoli.

In campo squadre appartenenti a club professionistici e dilettantistici, italiane e straniere, con una buona rappresentanza locale e diverse new entry. Alla prima assoluta la big Como, i belgi del Genk e il Latina, presenze importanti alle quali si aggiungono i graditi ritorni del Paris Saint-Germain e del Liverpool e molte prestigiose conferme, a cominciare dai campioni in carica del Flamengo e, tra le realtà professionistiche, le sarde Cagliari e Torres.

Al Selis 2026 si confronteranno Atalanta, Cagliari, Como, Genoa, Inter, Juventus, Roma e Torino, e, ancora, Latina, Torres, Vis Pesaro, Espanyol Barcellona (Spagna), Flamengo (Brasile), Genk (Belgio), Kryvbas Dnipro (Ucraina), Levsky Sofia (Bulgaria), Liverpool (Inghilterra), Paris Saint-Germain (Francia) e Stoccarda (Germania), ma anche Budoni, Latte Dolce Sassari, Cos Sarrabus Ogliastra e il Milton Magic Soccer Toronto, squadra dilettantistica canadese, più Chisola, Romulea, Urbetevere Roma, Club Olimpico Romano, Levante Azzurro Bari, Emanuele Troise, Spes Montesacro, i corsicani del Costa Verde e i nordamericani del Dero Academy, e, dulcis in fundo, Cosmo Sassari, Ferrini Cagliari, Futura Calcio, Gigi Riva, Pirri, Olbia Academy, Porto Rotondo e San Paolo Sassari.

Nella quattro giorni gallurese ci sarà spazio anche per l’iniziativa Selis for Peace, che coinvolgerà giovani atleti palestinesi e israeliani insieme, e per la Selis Hope Cup, dedicata a bambini e ragazzi in cura oncologica. I dettagli della manifestazione verranno illustrati nella conferenza stampa di Budoni alla presenza di grandi nomi del mondo sportivo e del giornalismo, che prenderanno parte, come ogni anno, alle premiazioni del torneo.

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