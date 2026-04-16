Sabato 25 aprile, alle ore 11, al campo sportivo “Piero Polese” di Cagliari  si disputerà  lo spareggio tra Sinnai e Settimo, per stabilire quale delle due squadre manterrà la categoria nel Campionato regionale Allievi “Under 17” per la stagione sportiva 2026/2027.

La posta in palio è altissima: la squadra vincente conquisterà il diritto di partecipare al prossimo campionato regionale. La perdente retrocederà nel campionato provinciale Allievi “Under 17”. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, il regolamento prevede la disputa di due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Qualora la situazione di equilibrio dovesse persistere, si procederà con i calci di rigore.

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