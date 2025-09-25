Centrocampista che ha giocato pure a Cagliari, ma soprattutto ha legato il suo nome alla Torres prima come giocatore, poi come allenatore e anche dirigente, Vanni Sanna è stato uno sportivo stimato da tutti. Non a caso Sassari nel 2001, due mesi dopo la sua morte, gli ha intitolato lo stadio che una volta si chiamava Acquedotto. Ecco perché il torneo di calcio giovanile a lui dedicato è un evento speciale.

La manifestazione si svolgerà dal 10 al 12 ottobre a Sassari, sia nello stadio "Vanni Sanna" che al Comunale di Latte Dolce. Due le categorie in gara: Esordienti e Pulcini. Ben 25 le squadre.

Esordienti- GIRONE A: Torres Rossi, Ferrini, Latte Dolce, Sorso. GIRONE B: Torres Blu, Marzio Lepri, Porto Torres. GIRONE C: Torres Bianchi, Pirri, Alghero, Nettuno. GIRONE D: Torres, Cagliari, CosmoSassari, Olbia.

Pulcini- GIRONE A: Torres Rossi, Torres Blu, CosmoSassari, Usinese, San Paolo. GIRONE B: Torres Bianchi, Alghero, Audax, Latte Dolce, Torres Celesti.

Le figlie di Vanni Sanna, Michela e Antonella, hanno dichiarato: «Siamo onorati che una società storica come la Torres abbia dato vita al torneo ‘Vanni Sanna’, realizzando una commemorazione che vede la partecipazione di tanti bambini che condividono obiettivi comuni attraverso lo sport, nella speranza di fare crescere non solo futuri campioni di calcio, ma anche futuri campioni di vita, come voleva Vanni. Ringraziamo la società e Pierluigi Pinna per aver compreso l’importanza di valorizzare il settore giovanile attraverso rappresentazioni sportive come questa».

