L’inserimento nella Top 11 della 9ª giornata di Eccellenza di Djedje, autore del gol del momentaneo vantaggio contro il Lanusei, è una magra consolazione per il Santa Teresa.

Raggiunta al Buoncammino sull’1-1 su rigore (trasformato da Martins), all’ultimo secondo di un recupero monstre di 10’, diventati poi 12’, la squadra di Celestino Ciarolu mastica amaro per i 3 punti sfumati sul gong nel testacoda di domenica.

«Non è che stiamo pagando il fatto di essere arrivati “ieri”?», si domandano i galluresi attraverso il post pubblicato sul profilo Instagram del club, tornato nel massimo campionato regionale quest’anno dopo 27 anni di assenza. «Noi non chiediamo favori. Non cerchiamo scorciatoie. Chiediamo solo rispetto. Per il lavoro che facciamo ogni giorno, per il gruppo che non molla mai, per la società che ci sostiene, per un paese intero che ci crede», si legge ancora.

Intanto, si torna al lavoro per preparare il prossimo impegno esterno con la Ferrini, fanalino di coda del torneo. Uno scontro diretto in chiave salvezza che i biancocelesti, terzultimi in classifica con 6 punti e uno di vantaggio sulla formazione cagliaritana, non vogliono fallire, nella consapevolezza che una vittoria domenica potrebbe valere il salto fuori dalla zona retrocessione.

© Riproduzione riservata