Nessuna sorpresa nei 3 gironi sardi del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Vincono, infatti, le formazioni che occupano le prime posizioni in graduatoria.

Sud. Carloforte e Cus Cagliari proseguono appaiate in vetta. I primi si impongono contro il Genneruxi Cagliari per 82-69. Avvio equilibrato (20-17 al 10’), prima del break dei padroni di casa poco prima dell’intervallo (41-29 al 20’). Doppia cifra di vantaggio che rimane anche nel terzo quarto (65-55 al 30’), fino al +13 del 40’. Da segnalare, nel Carloforte, i 24 punti segnati da Piazzi. Gli universitari, invece, non hanno problemi contro Il Gabbiano, superato per 98-34. Alle spalle, tra le seconde in classifica, ritorna alla vittoria l’Azzurra Oristano che espugna il parquet della Primavera Gonnosfanadiga per 65-84. Vittorie casalinghe, nelle altre gare disputate, per Serramanna e Iglesias. I primi si impongono contro il Settimo per 84-68. Iglesias, invece, porta a casa la seconda vittoria della stagione battendo il Condor Monserrato per 61-49. Nelle fila dei padroni di casa, da segnalare i 16 punti messi a segno da Perciante. Tra le altre gare in programma nella quinta giornata di andata, si giocherà domani (palla a due alle 21) La Casa del Sorriso-Cagliari Basket, mentre giovedì (sempre alle 21) ci sarà Beta-Carbonia. Rinviata, infine, Antonianum-Marrubiu.

Nord. Nel girone A è la coppia Mercede Alghero-Sennori a mantenere il comando. I primi non hanno problemi a superare l’Accademia Olmedo per 85-50. I sennoresi, invece, battono la Virtus Olbia per 76-55. Padroni di casa che guidano il punteggio sin dai primi minuti (18-8 al 10’ e 40-29 al 20’). Il break che chiude di fatto la gara arriva con il +17 di fine terzo quarto (59-42 al 30’). Top scorer della sfida è Miseni, del Sennori, con 18 punti. Non si gioca la sfida tra Olimpia Olbia e Arzachena, ora appaiate al secondo posto. Chiude il quadro del girone la netta vittoria della Masters Sassari, per 96-66, contro la Nova Pallacanestro. Tra i sassaresi spiccano i 25 punti di Piras. Nel girone B prosegue la marcia incontrastata dello Shardana che supera per 67-55 il CMB Porto Torres e porta a casa la quinta vittoria stagionale. Tra i sassaresi ottima prestazione di Melis, autore di 24 punti. Vantaggio sulla diretta inseguitrice in classifica, la Dinamo 2000, che sale a 4 punti. I sassaresi, infatti, perdono in casa della S. Elene per 76-72. Padroni di casa trascinati da Moledda, autore di 27 punti. Colpo esterno del Macomer 2.0, a Ghilarza (47-65 con 23 punti di Piredda). Infine netta vittoria della Pallacanestro Nuoro nel derby contro la Ichnos (90-50 il finale).

