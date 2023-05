Al giudice sportivo importa poco o nulla delle difficoltà nel garantire la continuità territoriale da e verso la Sardegna. Alla Torres è stata data la sconfitta a tavolino per il mancato arrivo a Cittadella nell'ultimo turno di campionato, inoltre è stato tolto un punto in classifica. Una decisione che lascia comunque la squadra sassarese nella B femminile, dato che il Tavagnacco ha perso col Napoli che è stato promosso in A.

Va ricordato che la Torres ha dovuto rinunciare alla trasferta per il ritardo di ben sei ore del volo da Alghero per Bologna. La partenza è slitatta dalle 7.30 alle 13.30 e la partita, con la partita prevista per le 14. Il Cittadella era disposta anche a posticiparla di qualche ora, ma la disponibilità del campo era sino alle 20, quindi è saltato tutto.

Per regolamento una squadra deve muoversi con il penultimo collegamento (aereo o navale) ma la società sassarese aveva trovato una volta tanto il collegamento per fare tutto in giornata e risparmiare qualcosa, visto che le altre trasferte sono costate intorno ai 12-13 mila euro con la squadra costretta a restare una o due notti fuori.

