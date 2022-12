La Torres chiude l'anno facendosi un regalo: il pareggio per 1-1 sul campo del Cesena, vice capolista della serie B femminile. Un punto insperato che dà fiducia in una stagione iniziata male, con le rossoblù impegnate nella lotta per la salvezza. Basti dire che il Cesena aveva ottenuto finora otto vittorie in undici partite.

Ha sofferto la squadra sassarese nel primo tempo, ma è riuscita col portiere Deiana a neutralizzare i pericoli, soprattutto quello del 23' su tiro di Ploner parato in tuffo.

Nella ripresa Torres vicina al gol al 63' con il sinistro di Iannazzo che ha trovato la grande risposta di Frigotto. Dieci minuti dopo il vantaggio del Cesena: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Iriguchi ha pescato Rossi che ha incornato spedendo la palla all'incrocio. Immediata la reazione della Torres che dopo cinque minuti ha pareggiato con il destro di Blasoni su calcio d'angolo di Devoto.

Ora un mese di pausa. Il campionato riprenderà il 15 gennaio con la gara casalinga (a Sennori) contro la cenerentola Apulia Trani.

