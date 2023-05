Il Sant’Elena resta in Eccellenza, il Lanusei retrocede in Promozione. È il verdetto, dopo la gara di ritorno del playout giocata al Lixus di Lanusei, terminata 1-1. La squadra di Marco Piras si salva, grazie al successo di domenica scorsa per 2-1.

Sono proprio gli uomini di Piras a sbloccare il risultato al 34’ con Ragatzu, che di testa appoggia in rete un perfetto assist di Caboni. Ad inizio ripresa, Vignati spreca da ottima posizione. Al 28’ Rako calcia di poco a lato. È il preludio al gol che arriva un minuto dopo con Novach, che da posizione ravvicinata supera il giovane Tirelli. Il Lanusei chiude all’attacco ma il risultato non cambia.

È un’impresa targata Marco Piras. La squadra ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo, dopo che al termine della sessione regolare appariva spacciata. È riuscita a conquistarsi lo spareggio con la Nuorese, vinto dopo i calci di rigore. Poi il playout col Lanusei. Il Sant’Elena, nella prossima stagione, disputerà il 21esimo campionato di Eccellenza. Per il Lanusei è la seconda retrocessione di fila.

Le formazioni:

Lanusei: Mastrangelo, Nicotera, Loddo (39’ st Musso), Carboni, Bellu, Piroddi, Mainardi, Caredda, Rako, Paulis (27’ st Novach), Orrù (23’ st Arras). Allenatore Mario Masia.

Sant’Elena: Tirelli, Delogu, Minerba, Porcu, Vignati, Pilleri, Littarru (47’ st Ruggeri), Mura (31’ st Floris), Ragatzu (36’ st Mancusi), Caboni (33’ st Sanna), Rotaru. Allenatore Marco Piras.

Arbitro: Nieddu di Sassari.

Reti: 34’ pt Ragatzu, 29’ st Novach.

In Promozione, l'Atletico Bono vince (0-1) sul campo del Posada ma non basta: si salva il Posada che all’andata aveva vinto 0-2. Pareggio (1-1) tra Oschirese e Coghinas. È il Coghinas a conquistare salvezza grazie alla vittoria (2-1) in gara uno.

