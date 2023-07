Il cuore dell'Ilva batte ancora.

Chi si aspettava una smobilitazione dopo la sfortunata retrocessione dalla serie D della passata stagione si sbaglia di grosso. Nel prossimo campionato di Eccellenza si dovranno fare i conti ancora con i Leoni. Che stanno allestendo una squadra con i fiocchi, all'altezza delle aspettative dei tifosi e destinata a fare battaglia in tutti i campi di gioco.

Nel contesto di una recente riorganizzazione societaria. Alla presidenza del sodalizio è tornato Enzo Del Giudice. Suo vice l'ex presidente Andrea Pisano. La dirigenza ha scelto come tecnico l'ex Tivoli Carlo Cotroneo. Grande esperienza la sua. Tra le conferme della vecchia rosa (tra le altre) quelle di Di Pietro, Lobrano e Bazile. Rientra a fine prestito dal Luogosanto Nicolò Pisano. Fioccano gli arrivi.

La corsia destra sarà occupata dal macedone Bojan Gjurchonoski. Difensore centrale l'uruguaiano Nicolas Madero, reduce da esperienze spagnole. Come portiere altro importante ingaggio: Marco Ruzzittu, estremo difensore storico dell'Arzachena. Da esterno basso opererà Antonino Piriottu, ex Torres e Tempio. Il centrocampo sarà rinfoltito dalla presenza di Nicola Serra, ex Carbonia. Probabilmente ci saranno altri arrivi. Anche questa stagione calcistica quindi nell'Arcipelago sarà di grande interesse. Degna di una delle delle società più anziane e gloriose della Sardegna.



