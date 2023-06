Dopo l’ufficialità sul nome del nuovo allenatore, Antonio Prastaro, la Tharros comincia a muoversi nella costruzione della squadra in vista della prossima stagione di Eccellenza Regionale. In attesa dei nuovi acquisti, il sodalizio oristanese ha reso noto i nomi dei giocatori che non rientreranno nel progetto tecnico per l’annata 2023/2024.

La società, infatti, ha reso noto che non faranno parte della rosa sette elementi, ammirati lo scorso anno in maglia biancorossa. Tra questi il portiere Filippo Stevanato, i difensori Alessandro Lasi, Alejo Gonzalo Grinbaum, Ivan Andres Grinbaum e Simone Pinna, e, infine, i centrocampisti Federico Usai e Juan Pablo Mattea.

Non solo prima squadra, ma anche settore giovanile. Infatti, ufficiale anche la conduzione tecnica della formazione Juniores per la stagione 2023/24 che verrà affidata a Davide Spiga. Spiga, un passato da giocatore con la Tharros, nella sua carriera da allenatore, ha allenato anche le Juniores di Arborea e del Terralba. Nella scorsa stagione ha seguito con dedizione e impegno tutta la preparazione della prima squadra biancorossa nel precampionato, come vice di Maurizio Firinu.

