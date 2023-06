In Eccellenza, il Calangianus ha annunciato il ritorno di Agustin Bertolino, attaccante argentino classe 1997. Aveva indossata la maglia giallorossa nella stagione 2021/2022, risultando uno dei protagonisti del salto nella massima categoria regionale.

«È pronto a rimettersi in gioco per dare il massimo», ha detto il presidente Deligios, «in linea con lo spirito di far bene che abbiamo quest’anno». Soddisfatto anche lo stesso giocatore: «Sono molto felice di ritornare a Calangianus, in particolare per la fiducia che mi viene nuovamente concessa».

Il Ghilarza, invece, ha confermato il portiere Andrea Matzuzi. La squadra è stata affidata all’ex Torres, Fiacomo Demartis. La Ferrini Cagliari ha chiuso la trattativa con l'attaccante, Sebastiano Galloni, ex Arbus. Confermati Marco Manis e Alessio Figos.

Quattro volti nuovi nel Villasimius di Nicola Manunza: in arrivo gli attaccanti Matteo Argiolas (Ferrini) e Kassama Sariang (Monteponi) e i difensori Lorenzo Loi (Cos) e Alessandro Mancusi (Monteponi).

