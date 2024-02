Cambia allenatore la Villacidrese: si è dimesso Graziano Mannu. La decisione è arrivata a due giorni dalla sconfitta per 1-5 a San Gavino Monreale contro il San Teodoro, coi gialloblù ultimi in classifica a 16 punti e a -5 dalla zona playout. «Mi sono reso conto che, dopo che perdi 1-5 in casa e non vedi una reazione seria da parte di tutta la squadra, evidentemente l'unica soluzione che rimane è lasciare spazio a qualcun altro che dia linfa e stimoli nuovi a un gruppo che ha comunque le capacità per arrivare ai playout», la sua spiegazione.

Oggi la società ha deciso di annullare la seduta di allenamento inizialmente prevista, la squadra riprenderà a lavorare domani al momento con lo staff già presente in vista della trasferta di domenica sul campo del Villasimius. Ancora da individuare il nuovo allenatore.

Le motivazioni. Mannu è arrivato alla Villacidrese a inizio novembre del 2021, nel primo anno del ritorno in Eccellenza dei gialloblù, al posto di Matteo Congia e facendo ritorno a Villacidro dove aveva avuto una lunga esperienza in campo. «A Villacidro ho fatto otto anni da giocatore, due e mezzo da allenatore e ho un locale dove il presidente della società Matteo Marrocu è uno dei soci: spero che la squadra si salvi», ricorda. «Domenica notte e ieri hanno portato a questa decisione, poi ho un rapporto particolare col presidente Marrocu che va al di fuori del calcio: in altre situazioni un allenatore sarebbe stato esonerato molto prima per i risultati ottenuti. Voglio bene alla Villacidrese quanto ne voglio a Matteo e alla sua famiglia». In stagione la Villacidrese ha vinto tre partite, con sette pareggi e tredici sconfitte.

