Prosegue il momento delle conferme in casa Tharros, compagine che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza. Infatti, dopo la coppia gol Simone Calaresu-Andrea Sanna, i biancorossi hanno reso ufficiali le conferme di altre pedine di peso. Sono Alberto Atzori, elemento di fantasia tra centrocampo e attacco, Antonio Lai e Cristian Sanna, centrocampisti, e Fabio Boi, difensore e capitano oristanese.

«Grande soddisfazione – commenta Boi – cercherò come sempre di onorare e rispettare questa maglia. Proveremo ad essere protagonisti in un campionato sicuramente molto competitivo. I presupposti ci sono, stiamo allestendo una buona rosa con l’obiettivo di divertirci e toglierci qualche soddisfazione. Presidente e allenatore sono due persone molto ambiziose e ci metteranno in condizione di poter raggiungere gli obiettivi che ci prefisseremo».

In Promozione continua la campagna di rafforzamento del Santa Giusta. Dopo il “colpo” Andrea Iesu, protagonista della vittoria nel torneo di Promozione con la maglia del Villasimius, mister Nicola Lampis per l’attacco potrà contare anche sull’innesto di Giacomo Miscali, classe 2003, in arrivo dall’Oristanese. In casa Terralba Francesco Bellu, invece, confermati il difensore Filippo Zonca e il centrocampista Nicolas Pitzalis. L’allenatore della prima squadra, Maurizio Firinu, inoltre, è stato nominato Direttore del Settore Giovanile; seguirà, con la collaborazione del team di tecnici e dirigenti della società, il lavoro delle giovanili, dall’attività di base alla Juniores. In Seconda Categoria, infine, l’Oristanese ufficializza gli arrivi di Marco Vavrek (centrocampista), Carlo Fois (centrocampista) e Andrea Putzolu (esterno).

