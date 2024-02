Si è chiusa oggi la sesta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Il Tempio travolge (1-4) il Carbonia e si porta a meno sette dalla capolista Ilvamaddalena, vittoriosa (2-1) ieri contro la Tharros. Nel primo tempo, per i galletti doppietta di Virdis (35' e 40'). In avvio di ripresa il tris di Bulla. Al 12’ accorcia le distanze Porcheddu. In pieno recupero c'è gloria anche per Donati.

Il Ghilarza supera (2-1) in rimonta l’Iglesias e balza in quarta posizione scavalcando Ossese e Villasimius che si sono affrontate ieri (successo 2-0 dei sarrabesi). Torna alla vittoria (0-1) il Sant’Elena contro il Bosa grazie ad una rete di Fadda. I quartesi lasciano l’ultima posizione, ora occupata dalla Villacidrese che ha strappato un buon pareggio (0-0) a Calangianus.

Cade male (0-3) in casa il Taloro con il Li Punti. In gol Lemiechevsky, Salas e Arnaudo. Importante vittoria (2-3) esterna del Barisardo sul terreno di gioco del San Teodoro. Ogliastrini avanti di tre reti, firmate da Guglielmone, Mastropietro e Oli Oro, poi la reazione dei teodorini a segno con Ruzzittu e Molino ma non basta.

