Il Caprera termina con un successo, contro il Maracalagonis, il suo torneo di Eccellenza che chiude al secondo posto, dietro la capolista neopromossa Tharros. Successo anche per il Cagliari contro la Torres.

Camara show

Le neroverdi si congedano dal proprio pubblico con un 18-0 ai danni del Maracalagonis. Fa bottino pieno la Camara, che con le otto reti messe a segno ieri, raggiunge quota venti in campionato e si laurea capocannoniere del torneo. In evidenza anche Troiano (tripletta), El Rhaiti e Popescu (con una doppietta ciascuna), e Sau, Avellino e Torre con una marcatura a testa. Anche il Cagliari chiude in bellezza nel match casalingo contro la Torres, valido per il recupero dell’ottava giornata. Le ragazze di Giuseppe Diana si impongono per 2-1 sulle sassaresi, grazie alle reti di Puliga (al decimo centro stagionale) e di Sanna.

Avanti tutta Tharros

Resta da recuperare (a data da destinarsi) la sfida prevista per la giornata di ieri tra Tharros e Torres per via degli impegni delle oristanesi che partecipano alle fasi nazionali della Coppa Italia di categoria (da detentrici della Coppa Italia regionale). Ieri per le ragazze di Lella Giglio è arrivato il secondo successo, dopo il 6-0 di Ladispoli. Le biancorosse hanno espugnato anche il campo de L’Aquila 1927 per 4-1, con reti di Farris, Mattana, Scalas e Dessì. Domenica la Tharros riceve il Villaricca Calcio, per l’ultima gara del girone, sfida decisiva per l’accesso di Casula e compagne alle semifinali.

Su Planu a testa alta

Il 6-0 interno incassato ieri dal Su Planu contro lo Spezia nel girone A della serie C, non cambia la sostanza della classifica e di una annata difficile per le cagliaritane, che nonostante una retrocessione ormai annunciata da tempo, hanno onorato degnamente anche l’ultima gara casalinga, con una prestazione gagliarda al cospetto di un avversario più attrezzato e di altro livello tecnico. La missione di partecipare ad un campionato nazionale con una squadra composta solo ed esclusivamente da giocatrici sarde e con una età media tra le più basse del torneo è stata compiuta. Domenica prossima le biancoblù voleranno a Pavia (per l’ultima giornata di campionato) e saluteranno la serie C.

