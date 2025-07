La formazione, innanzitutto. La Fise Sardegna accende i riflettori sul settore giovanile con un fitto programma dedicato a gare, stage e trasferte oltre Tirreno. Un programma di iniziative da affiancare alle gare già in calendario con l’obiettivo di migliorare e rafforzare la preparazione dei talenti del salto ostacoli.

Il Commissario della Fise Sardegna, Giacomo Borlizzi, e il referente regionale del salto ostacoli, Alessandro Anedda, hanno allestito un piano per il secondo semestre di avvicinamento alla Fieracavalli di Verona. Il 28 e 29 luglio ad Ala Birdi è previsto lo stage con Giovanni Lucchetti, cavaliere italiano di grande esperienza con i cavalli giovani, che la Fise ha nominato supervisore Circuito FISE/MASAF Giovani Cavalli Avantea. Lo stage è riservato a ragazzi e ragazze Under 21 che abbiano partecipato a gare di categorie con ostacoli di almeno 120cm. Da fissare le date per un altro stage con un tecnico nazionale, questa volta di dressage.

In corso di programmazione due trasferte nella Penisola, una a settembre e l’altra a ottobre, per partecipare a concorsi ippici e confrontarsi con gli altri giovani cavalieri. La selezione dei partecipanti avverrà sotto la supervisione del tecnico Giovanni Lucchetti, con un contributo spese a carico della Fise Sardegna. A ottobre si terrà, invece, lo stage di preparazione per la trasferta a Fieracavalli di Verona: la scelta dei componenti delle squadre sarà a unico giudizio del tecnico e del referente regionale.

Intanto, il Circolo Ippico Ala Birdi ospiterà sabato 19 e domenica 20 luglio il Concorso Promozionale di salto ostacoli e il Progetto Sport. In gara nella manifestazione organizzata dal Circolo Ippico Usignolo le categorie che vanno dalla L40 alla L70, dalla B90 alla B110; previste inoltre competizioni di C115 e C120 (a tempo e speciale a fasi consecutive), che consentono di rientrare nei requisiti per partecipare agli stage.

