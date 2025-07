Ha percorso la "131" per salire di categoria. Emanuela Trozzola, playmaker/guardia classe 2006, ha firmato per la Dinamo Women.

Diciannove anni a ottobre, alta 170 cm, Trozzola è un prospetto tra i più interessanti del panorama italiano. Cresciuta nel settore giovanile de La Molisana Magnolia Campobasso, ha mosso i primi passi importanti nella pallacanestro senior nella stagione appena conclusa, indossando la maglia della Virtus Cagliari in Serie A2. In Sardegna ha chiuso a 11,7 punti, 3,5 rimbalzi e 2,1 assist di media a partita, risultando una delle protagoniste della squadra nonostante la giovane età.

È stata convocata nella Nazionale Under 20 Femminile guidata da coach Giuseppe Piazza per il raduno di Gubbio (dal 12 luglio) propedeutico al Campionato Europeo di categoria in programma ad agosto.

La neo giocatrice della Dinamo Women ha dichiarato: «Per me la Dinamo e la A1 rappresentano un traguardo importante ma anche un grande stimolo per crescere ancora. Dal punto di vista tecnico cercherò di dare alla squadra le mie qualità, ma prima di tutto energia, entusiasmo, determinazione e spirito di squadra. Credo molto nel lavoro collettivo e nel dare sempre il massimo, ogni giorno. Ho già parlato con coach Citrini, che mi ha trasmesso fiducia e serenità».

