L'Uta ha ufficializzato il ritorno in rosa del centrocampista Stefano Pibia. Dopo 3 mesi passati all'Atletico Uta, in Terza Categoria, in cui ha contribuito al quinto posto in classifica del club nel Girone A, il classe 1995 ritorna alla corte di Marco Baroncelli.

Sui social la società scrive: «Dopo tre mesi in altre vesti, Stefano Pibia torna a casa, torna all’Uta Calcio 2020, la sua squadra, la sua famiglia. Con noi dal primo anno di fondazione, Stefano è stato protagonista assoluto di ogni traguardo raggiunto: cinque anni di storia, cinque anni di successi. Rispettato, stimato e voluto bene da tutti, Stefano incarna i valori dell’Uta Calcio 2020. Il suo ritorno non è solo un rinforzo tecnico: è un segnale forte, è il cuore che torna a battere ancora più forte in casa nostra, per i nostri colori Bianco Verdi. Da oggi è a disposizione di Mister Podda».

