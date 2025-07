L'Uta ha ufficializzato l'acquisto dell'argentino Miguel Castronuovo. Si tratta di un attaccante classe 1995 nato a Salta, in Argentina. Cresciuto calcisticamente nella sua terra natale, Castronuovo ha fatto il suo esordio tra i professionisti all'età di 18 anni. La sua carriera lo ha poi portato a militare nella Serie B Boliviana, dove ha maturato ulteriore esperienza.

Arrivato in Italia, ha scelto la Basilicata come nuova casa sportiva, proseguendo il suo percorso calcistico con diverse esperienze nei campionati dilettantistici italiani. Ha vestito le maglie di squadre militanti nel campionato di Eccellenza lucana, per poi trasferirsi lo scorso anno al San Vito, in Prima Categoria.

Da oggi è a disposizione del nuovo allenatore Maurizio Podda.

© Riproduzione riservata