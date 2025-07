In 84 sono 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐚 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐚𝐧𝐠𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐎𝐠𝐥𝐢𝐚𝐬𝐭𝐫a e non solo, partecipando al primo Open day organizzato dalla Cos per potenziare il suo settore giovanile cresciuto enormente nell'ultima stagione. «In campo - come spiega un comunicato della società - i ragazzi hanno messo tutto: grinta, talento, passione. Davanti agli occhi attenti di tutto lo staff tecnico del settore giovanile, di 𝐦𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐋𝐨𝐢 e del suo 𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚, si sono sfidati per dimostrare di meritare un posto nella nostra grande famiglia».

Per la fine di luglio è in programma un 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐃𝐚𝐲.

