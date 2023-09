Dopo l’esordio di Coppa Italia contro il Bosa, per la Tharros arriva quello nel campionato di Eccellenza. Sarà lontano da Oristano, con la compagine allenata da Antonio Lai che scenderà in campo domenica, alle 16, in casa del Sant’Elena. “Prima” al Comunale, invece, nella seconda di campionato, contro il Li Punti. La Tharros, in particolare, ha chiesto di poter disputare tutte le partite in casa il sabato.

Contro il Bosa è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia, anche se il risultato è sembrato troppo severo per la compagine oristanese. «In Coppa Italia – commenta mister Lai – si poteva fare un pochino in più, anche se il risultato non rispecchia appieno la partita. Abbiamo preso il gol in avvio che ci ha tagliato le gambe, però mi aspettavo qualcosa in più dalla squadra». Il tecnico oristanese si aspetta una reazione dai suoi. «Già in settimana – prosegue Lai – ho avuto la risposta che volevo dai ragazzi e per domenica mi aspetto cattiveria, l’atteggiamento e la voglia di far bene, di vincere. Se giochiamo come sappiamo non dobbiamo avere paura di nessuno».

Domenica ci sarà da affrontare il Sant’Elena. «Squadra che conosco – conclude Lai – con molti di loro ci ho giocato e altri sono stati avversari. Squadra forte e di valore, in Coppa ha eliminato la Ferrini, e questo la dice lunga. Servirà una prestazione all’altezza. Se giochiamo come sappiamo non dobbiamo avere paura di nessuno».

© Riproduzione riservata