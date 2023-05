Fabio Cocco (Nuorese) è il migliore dell’Eccellenza, Michel Milia (Villamassargia), Antonio Pili (Idolo) e Domenico Saba (Usinese) i migliori della Promozione. Saranno premiati al gran galà di fine stagione dalla Figc regionale che collabora al progetto ideato dal Gruppo “L’Unione Sarda” che ogni domenica ha raccolto i dati. I tecnici di ciascun girone, in ciascuna giornata, votavano i tre migliori della squadra affrontata.

Cocco è il successore Yan Fangwa (Monastir) nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Il centrocampista della Nuorese ha collezionato trentatré punti. «Fa sicuramente molto piacere – dice Cocco – essendo pure un giudizio degli allenatori. Avrei preferito che la squadra si fosse salvata. Siamo comunque consapevoli di aver dato tutto».

Alle spalle di Cocco, con 26 punti condividono la seconda posizione Jeffery Imoh (Bosa, 34 presenze) e Marco Cabeccia (Latte Dolce, 35 presenze). Quarta posizione per Gianluigi Illario con 25 punti. Al quinto posto Ryduan Palermo, bomber della Villacidrese, seguito con ventidue, dall’eterno Roberto Mele che continua a scrivere pagine importanti della magica storia del Taloro Gavoi nel massimo campionato regionale.

Nel girone A di Promozione, Milia, con 19 voti, è l’erede di Mirko Atzeni (Orrolese) che nella scorsa stagione si era imposto con 21 punti. Una grande stagione quella di Milia, esterno basso di sinistra col vizio gol (12 reti). «Un riconoscimento tanto lusinghiero quanto inaspettato», dice Milia. «A salvezza acquisita ha tutto un altro sapore. Insomma, la ciliegina sulla torta». Alle spalle di Milia, ad un solo punto di distacco, il centrocampista del Castiadas, Stefano Mura ugualmente protagonista di una straordinaria stagione. Terza piazza, con 16 voti, condivisa da Claudio Pani (Asseminese) con 20 presenze e Alessandro Cherchi (Gonnosfanadiga) con 21 presenze.

Nel girone B, ha dominato, con 23 preferenze, il centrocampista dell’Idolo, Antonio Pili che ha pure vinto il titolo di capocannoniere con 20 reti. Nella passata stagione, avevano chiuso appaiati in prima posizione Sebastiano Canu e Yahya Jatta. Quest’ultimo, che ora milita nella Bittese, ha chiuso in terza posizione, a quota 17, con Massimo Pibiri (Santa Giusta). Entrambi hanno collezionato 23 presenze. Secondo posto, con 18 punti, per l’attaccante del Tortolì, Marco Boi.

Nel girone C, dopo il secondo posto della scorsa stagione, Domenico Saba con 23 voti conquista la prima piazza prendendo il testimone di Lorenzo Zela (Posada). L’attaccante dell’Usinese ha staccato nell’ultima giornata Patrick Caetano Ferreira (Coghinas), rimasto a 22. Terza posizione per Gian Carlo Bombagi (Porto Torres) con 24 presenze e Victory Igene (Sennori) con 25.

