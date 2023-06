C'è grande attesa fra i tifosi del Budoni per la gara di ritorno dei playoff per la D contro i romani della Boreale. Si giocherà domenica alle 16,30.

Una settimana fa la squadra gallurese si è imposta a Roma per 2-1. Il Budoni ha quindi a disposizione due risultati a favore, il pareggio e la vittoria. Negli spareggi in corso fra squadre di Eccellenza valgono doppio i gol in trasfererta. Il Budoni passerebbe quindi il turno anche perdendo per 1-0.

Il tecnico Cerbone non fa comunque questi conti: bisogna andare in campo per ottenere il massimo. La Boreale, pur sconfitta in casa, ha dimostrato di essere un'ottima squadra, arriverà a Budoni per vendere cara la pelle. I galluresi invece possono contare ancora sulle loro punte di diamante Giuseppe Meloni e Santoru a segno anche domenica scorsa: chi passerà il turno affronterà la vncente fra Ellera e Zenith Prato.

