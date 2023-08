L'Usinese, società vincitrice della scorsa Coppa Italia di Promozione, entrerà in gioco direttamente dal primo turno. La squadra allenata da Giuliano Robbi, che ha preso il posto di Gianmario Rassu passato al Bonorva, avrebbe dovuto cominciare la difesa del titolo conquistato nella passata stagione al secondo turno in quanto campione in carica. Invece, a seguito di una richiesta inviata al Comitato Regionale, è stata inserita da subito con una modifica al tabellone: non ci sarà più il triangolare fra Campanedda, Lanteri Sassari e Stintino, bensì un doppio accoppiamento Stintino-Lanteri Sassari e Campanedda- Usinese. Le partite si giocheranno domenica 10 settembre per l'andata e una settimana più tardi per il ritorno.

Il programma. La Coppa Italia di Promozione comincia domenica 3 settembre, con la prima giornata dei triangolari (seconda e terza le due domeniche successive). Riguarda Sennori-Alghero (riposa il Porto Torres), Coghinas-Luogosanto (riposa il Porto Cervo), Pozzomaggiore-Bonorva (riposa la Macomerese), Posada-Siniscola Montalbo (riposa il Tuttavista Galtellì), Nuorese-Ovodda (riposa il Fonni), Arbus-Guspini (riposa il Gonnosfanadiga), Orrolese-Monastir (riposa la Gialeto), Pirri-CUS Cagliari (riposa l'Atletico Cagliari) e Castiadas-Selargius (riposa il Vecchio Borgo Sant'Elia). Completano come altri accoppiamenti (gare di andata e ritorno) Tortolì-Baunese, Idolo-Lanusei, Arborea-Terralba Francesco Bellu, Abbasanta-Santa Giusta e Verde Isola-Villamassargia. Al torneo partecipano le trentasei società di Promozione più le cinque seconde classificate della scorsa Prima Categoria.

