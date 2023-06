È partita ad Arborea la seconda edizione del “Torneo Notturno Arborea”, organizzata dall’U.S. Arborea. La manifestazione, iniziata il 23 giugno, vedrà 10 squadre sfidarsi fino al prossimo 22 luglio.

Nel campo in erba sintetica dello stadio “Gino Neri” andranno in scena gli specialisti del calcio a 7. La formula vede le compagini divise in due raggruppamenti, con gare di sola andata.

Nel girone A figurano le formazioni Carta e Carta, CDT, Centro Revisioni EuroGuspini, MMV, Osasuga. Nel girone B si sfideranno le squadre Bertasi, Black Sporting Bar, CR Melograno, Frongia e Melis, Giunco El Nino.

Il programma prevede fino al 12 luglio le partite della fase a gironi. Dopo la pausa per la festa patronale di Arborea, dal 13 al 16 luglio, si darà il via ai quarti di finale (il 17 e 18); due giorni dopo le semifinali (il 20), mentre il 22 è prevista la finalissima.

