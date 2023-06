Come ormai tradizione consolidata, a Palmas Arborea, nella prima settimana di luglio, si svolgerà la sesta edizione del Memorial “Zio Elio” di calcio a 5.

Nella settimana tra il 3 e l’8 luglio, un piccolo esercito di atleti e mini-atleti scenderanno in campo per ricordare Elio Minnei, una figura centrale del mondo sportivo, in particolare del Palmas 95, del quale è stato capitano e bandiera, arrivando fino alla storica Prima Categoria, e del tessuto sociale palmarese. L’organizzazione è a cura del Comitato “Gli Amici di Elio”, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Le gare si disputeranno nel campo di calcio a 5 in erba sintetica situato all’interno dell’impianto sportivo comunale intitolato allo stesso Minnei. Per quanto riguarda gli adulti, scenderanno in campo 10 squadre: dal 3 al 6 luglio le sfide della fase a gironi. Il 7 luglio, spazio ai più piccoli, con una serata riservata interamente a loro, fatta di partitelle e divertimento. L’8 luglio, infine, serata dedicata alle semifinali e alle finali.

Le partite si disputeranno dalle 21.30 alle 24 e, a fine torneo, verranno premiati e dati riconoscimenti a tutte le squadre partecipanti, al capocannoniere, al miglior giocatore e al miglior portiere.

© Riproduzione riservata