28 settembre 2025 alle 15:17aggiornato il 28 settembre 2025 alle 15:18
Calcio a 5, rientro da campioni per la squadra della Olimpia OnlusA Padova la conquista del secondo posto a livello internazionale del torneo per atleti con disabilità
Sono andati sino a Padova, portando la bandiera dei Quattro Mori e la determinazione di chi probabilmente nasce campione; rientrano a Cagliari con il secondo posto conquistato a livello internazionale.
Un nuovo importante traguardo per gli atleti della Olimpia Onlus di Carlo Mascia, protagonisti sul campo in occasione dell'undicesimo Torneo di Calcio a 5 per disabili fisici intellettivi e relazionali appena concluso nella città veneta.
