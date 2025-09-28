Sono andati sino a Padova, portando la bandiera dei Quattro Mori e la determinazione di chi probabilmente nasce campione; rientrano a Cagliari con il secondo posto conquistato a livello internazionale.

Un nuovo importante traguardo per gli atleti della Olimpia Onlus di Carlo Mascia, protagonisti sul campo in occasione dell'undicesimo Torneo di Calcio a 5 per disabili fisici intellettivi e relazionali appena concluso nella città veneta. 

