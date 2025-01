Nello scorso weekend si è concluso il girone d'andata della Serie A di futsal. Ottimi i risultati raggiunti fino a qui dai sardi presenti nella massima categoria assieme alle proprie squadre. Chi ha avuto la meglio, in questa prima parte di stagione, è Lorenzo Etzi che, con la sua Feldi Eboli, si è laureato Campione d'inverno, stazionando in prima posizione appunto con 32 punti. A seguire l'Ecocity Genzano di Riccardo Siddi che, per quanto il punteggio accumulato sia lo stesso di Etzi e delle volpi, ricopre la seconda piazza a causa della sconfitta in campionato nello scontro diretto con la Feldi (4-1 il finale).

Ad un solo punto di stacco, al terzo posto, si trova Michele Podda e la sua Meta Catania. Per il giovane di Villaspeciosa c'è da gioire non solo per l'andamento del principale torneo italiano, ma anche per la convocazione in Nazionale. Podda, infatti, è tra gli uomini arruolati dal Ct Salvo Samperi e prenderà parte alle prime due partite del girone di qualificazione a Futsal EURO 2026. Il primo match è in programma domani al PalaCatania, palazzetto ormai diventato casa per il classe 2000, contro la Bielorussia. Successivamente ci si sposterà il 4 febbraio a Vantaa, in Finlandia, per la gara contro i padroni di casa.

Il girone di qualificazione proseguirà poi il 6 marzo, al Pala Hockey di Reggio Emilia contro Malta; mentre l'11 marzo si volerà nell'isola maltese per lo stesso incontro. Questa tornata di sfide si chiuderà poi ad aprile con la trasferta in Bielorussia, l'11, e l'ultimo match in casa con la Finlandia, il 16. Per queste altre quattro partite, Podda dovrà essere bravo a conquistare il Ct catanese e strappare ancora una volta il pass per la convocazione.

Tornando al discorso campionato, anche Marco Pasculli, con la sua L84 Torino, ha conquistato un buonissimo piazzamento in questa prima fase dell'anno: sesto posto e 25 punti in saccoccia, per una stagione ancora lunga e sicuramente ricca di colpi di scena.

Tutti e quattro i ragazzi sardi, grazie ai risultati ottenuti, hanno raggiunto la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia di categoria. La competizione si disputerà a Jesi dal 19 al 23 marzo 2025: mercoledì 19 due quarti, giovedì 20 gli altri due. Venerdì 21 giornata di riposo, sabato 22 le semifinali e domenica 23 la finalissima.

Chi invece ha salutato la Serie A è Jacopo Ugas. Per il classe 1996 di Monastir è terminata l'avventura con la Came Treviso e per lui si sono aperte le porte della Bulldog Capurso, società pugliese militante nel secondo campionato più importante italiano, la Serie A2 Élite (girone B).

