Nella Serie A di futsal si continua a parlare sardo. E questa volta a far brillare i quattro mori è Lorenzo Etzi, laterale classe 2002, attualmente in forze alla Feldi Eboli. Alla sua prima esperienza con la maglia delle volpi ha già collezionato nove presenze e tre gol, due dei quali arrivati nell'ultima sfida giocata in trasferta contro la Roma Futsal 1927 e dove il giovane cagliaritano è tornato in campo dopo un lungo infortunio (strappo al quadricipite sinistro con uno stop di quattro settimane).

Questa è la terza stagione nella massima serie per Etzi, che ha cominciato la sua avventura tra i big del calcio a 5 nell'annata 2022/2023 col 360 GG Monastir, per poi passare lo scorso campionato alla Sandro Abate e infine accasarsi dallo scorso settembre ad Eboli. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti, tanto da essere entrato anche nel giro della Nazionale italiana da ormai due anni. Ma come il classe 2002 valuta il suo percorso calcistico? «Penso stia crescendo ogni anno che passa. Mi sento sempre più completo, ma so che devo ancora ascoltare e imparare tantissimo per continuare a crescere». Avere la possibilità di potersi allenare con giocatori di un certo calibro sia in Nazionale che nei vari Club è sicuramente un ottimo modo per continuare a migliorare: «Tutti coloro che ho incontrato nel mio cammino mi hanno aiutato e io cerco di ascoltare e “rubare” i loro punti forti, cercando di metterli nel mio bagaglio. Poi ovviamente ci sono giocatori con cui mi sono allenato che sono veramente dei crack, come ad esempio Merlim, Calderolli, Motta, Musumeci e Wilde. Ma c'è una persona speciale, che mi aiuta in ogni aspetto da quando sono piccolo: è mio padre. Lui mi dà sempre il consiglio giusto e alle volte sembra leggere nella mente del mister o di qualche compagno, perché sono gli stessi consigli che a distanza di qualche giorno ricevo anche da loro. A lui devo tutto».

Nonostante l'infortunio, giunto a metà novembre, Etzi non si è mai dato per vinto, proseguendo con gli allenamenti per tornare in forma nel più breve tempo possibile. E così è stato: la prestazione messa in campo contro la Roma Futsal 1927 domenica scorsa, coronata da una splendida doppietta, ha dimostrato ancora una volta il talento del giovane e la tanta voglia di farsi spazio tra i grandi deò campionato italiano: «Sono molto contento, sto riprendendo la mia forma e la prestazione contro la Roma mi dà fiducia e tanta energia per il futuro. Quando si è infortunati non è facile, soprattutto psicologicamente, ma sono situazioni difficili che ti fanno crescere e migliorare aspetti che prima neanche consideravo. La Feldi Eboli sia una squadra forte e compatta, credo moltissimo nel gruppo che abbiamo, sarebbe bello vincere qualcosa».

Il suo genio calcistico non è passato inosservato e da appena ventenne ha avuto la possibilità di vestire la maglia dell'Italia. Un onore riservato a pochi ma che lui, con le sue qualità, è riuscito a conquistare. Sempre a causa dello strappo muscolare, non ha potuto partecipare alle ultime uscite degli Azzurri, ma la determinazione per tornare tra le fila della Nazionale non gli manca di certo: «Cercherò di riprendermi il posto con l'Italia il prima possibile. È un gruppo fortissimo e li tifo sempre. Quando indossi quella maglia è tutto speciale. Stai rappresentando la tua Nazione e ogni volta è come se stessi esaudendo quel sogno di quando ero bambino. Il momento più bello e speciale per me è cantare l’inno, ogni volta mi vengono i brividi».

Il prossimo appuntamento che vedrà Lorenzo Etzi protagonista sarà l'ultima gara del girone d'andata, in programma domenica 26 gennaio, contro la L84 Torino del conterraneo Marco Pasculli.

