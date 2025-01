Oggi giornata dedicata alle finali di Coppa Italia di calcio a 5 a Oristano, nel Palazzetto di Sa Rodia. Alle 11.30 è iniziata quella di C2, Atletico Sestu-Gonnesa, alle 15 sarà la volta di quella di C1 Villaspeciosa-Città di Cagliari. In chiusura, alle 17.30, la sfida che assegna la Coppa Italia di Serie C Femminile fra Città di Cagliari e Ittiri Sprint.

Queste le gare giocate ieri.

SEMIFINALE C1: VILLASPECIOSA-FANNI FUTSAL SASSARI 5-3

Nella prima gara di C1 Villaspeciosa batte il Fanni Futsal 5-3. Si comincia subito in marca sassarese. Doppio vantaggio al 7′ e al 10′ del Fanni Futsal con Yamada con un preciso tiro da fuori e Fozzi, Lorenzo Lai riduce le distanze (1-2) un minuto dopo risolvendo una mischia. A 4′ dal termine Billai raccoglie al secondo palo e infila con facilità Pilo (2-2) e pareggia. Ancora Billai su punizione a 3′ dal termine porta a 3-2 il risultato. Comincia il secondo tempo ed è subito Fanni Futsal che pareggia con un’azione di ripartenza conclusa alla perfezione da Russo (3-3). Contini colpisce il palo al 7′. Momento di stanca, poi Villaspeciosa ha la fiammata del 4-3 con Billai che si fa trovare pronto all’appuntamento col gol al secondo palo al 10′ della ripresa. Garrido porta ancora avanti il Villaspeciosa con una rocambolesca azione e firma il finale (5-3). La squadra di mister Arba è la prima finalista di Coppa Italia.

SEMIFINALE C1: SERRAMANNA-CITTÀ DI CAGLIARI 4-6

La seconda semifinale comincia con il Città di Cagliari che mette subito il turbo con i gol di Foppa (1-0) e Fois (2-0). Vaccargiu accorcia le distanze per il CCC con una felice intuizione che fa fuori il portiere cagliaritano Spanu (2-1). Erriu del Città Cagliari rimette le distanze a +2 con un tiro dalla media distanza (3-1) e ancora Erriu porta tutti al riposo al 4-1 insaccando a porta vuota. La ripresa comincia con il Serramanna mai domo che ritrova il gol (4-2) con una prorompente azione di Diereden. Ancora Città di Cagliari dopo buona parte del secondo tempo in equilibrio che si riallontana sul 5-2 a -6 minuti: Vacca su tiro libero (quinto fallo) non perdona e si ripete a centoventisecondi dal termine per il 6-2 finale. Fiammata di Diereden per il 6-3 su bella girata che trova l’angolino. Medda – che poi verrà espulso – in scivolata riavvicina il CCC a meno di un minuto (6-4).

SEMIFINALE C2: ATLETICO SESTU-C5 GONNESA 5-2

Seconda gara del pomeriggio e semifinale di Coppa Italia di C2 tra Atletico Sestu e Gonnesa C5. Primo tempo di marca sestese con i due gol di Soro. Nel secondo tempo Foddis al 4′ accorcia le distanze per il Gonnesa su punizione di seconda, ma è Taris, un minuto dopo a riportare i ragazzi di Heder sul 3-1 con un tiro angolatissimo da fuori su cui Muntoni non può nulla. Dilaga il Sestu grazie a un’autorete (4-1) e a una correzione sottoporta di Loddo (5-1). Foddis al termine accorcia sul 5-2.

SEMIFINALE C2: ORISTANESE-UNION CLUB 7-1

Primo tempo a senso unico con l’Oristanese a dettare i tempi. Subito in vantaggio con una conclusione da fuori al 3′ di Crobu, il 2-0 arriva con Barresi qualche minuto dopo. Marino in scivolata riduce lo svantaggio è ancora Oristanese con Croblu e Mirabella. il primo tempo si chiude 4-1. Ripresa con Oristanese ancora avanti: s’invola e conclude Crobu, e c’è gloria anche per il giovane Zoccheddu classe 98 (6-1). Ancora un’autorete e finale 7-1 per i ragazzi di mister Marco Dessì.





© Riproduzione riservata