Sabato amaro per la Leonardo, che incassa la quinta sconfitta consecutiva in Serie A2 Élite. Al PalaConi, i cagliaritani sono stati battuti 6-1 dall'Olympia Rovereto.

In Serie B, sorride il Quartu, che batte 6-3 in casa il Club Sport Roma, prendendosi il secondo posto nel girone E. Nel girone A, la Jasnagora pareggia 6-6 in trasferta contro il Real Five Rho. Sconfitte le altre sarde della categoria: l'Elmas per 3-1 sul campo del Cures, l'Alghero per 7-0 in casa contro il Domus Bresso e il Monastir per 4-2 in casa contro il Sermig. Turno di riposo per la San Sebastiano Ussana.

In C1, vince ancora il Città di Cagliari primo in classifica (6-3 al Portoscuso). Altro successo anche per il C'è Chi Ciak, secondo dopo il 2-1 esterno sull'Ichnos Sassari. Tornano a vincere Sestu Sardinia Futsal (3-1 al Domus Chia), Villacidrese (14-4 all'Happy Fitness Center) e Futsal Villasor (8-3 contro il Futsal 4 Mori). Due i pareggi di giornata: ZB Iron Bridge-Cus Cagliari termina sul 7-7, Villaspeciosa-Fanni Futsal Sassari sul 3-3.

In Serie A femminile, il Cagliari è stato sconfitto per 5-3 sul campo della VIP. In Serie B, l'Athena Sassari vince il derby per 13-3 contro l'Arzachena e conferma il primato. La Jasnagora batte 10-0 l'Aosta, mentre l'Oristanese è stata sconfitta per 3-1 dal Top Five. Non ha giocato il Cus Cagliari per il turno di riposo.

