La Leonardo torna a muovere la classifica in Serie A2 élite. I cagliaritani conquistano un punto dopo il 4-4 casalingo contro l’Elledi, anche se resta l’amaro in bocca dopo il vantaggio per 4-1.

In Serie B, il Monastir vince il derby sul campo dell’Alghero per 7-6. Il Quartu batte 5-3 la capolista Laurentino alla prima al PalaBeethoven. Sconfitte esterne per Jasnagora (5-3 contro il Sermig), Elmas (7-4 contro il Circolo Canottieri Lazio) e San Sebastiano Ussana (8-3 contro la Spes Poggio Fidoni).

In C1, i successi del Villaspeciosa (3-2 alla capolista Città di Cagliari) e Sestu Sardinia (3-1 sul C’è Chi Ciak secondo) hanno accorciato la classifica che vede queste quattro squadre raccolte in tre punti. Accorcia il Domus Chia quinto con il 4-3 esterno sulla Fanni Futsal Sassari.

Vittorie in trasferta anche per Cus Cagliari (5-1 all’Happy Fitness), Ichons Sassari (11-7 al Futsal 4 Mori) e ZB Iron Bridge (5-3 al Portoscuso), mentre la Villacidrese batte 9-5 in casa il Villasor.

In Serie A femminile, il Cagliari conquista tre punti d’oro sul campo dell’Atletico Foligno con l’1-0 firmato da Queiroz a un minuto dalla fine. In serie B non si ferma l’Athena Sassari capolista con l’8-0 nel derby sull’Oristanese. Insegue la Jasnagora (5-1 al Top Five). Successo esterno per il Cus Cagliari (2-0 all’Aosta), mentre l’Arzachena perde 7-5 in casa contro il Pero.

© Riproduzione riservata