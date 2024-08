In attesa dei calendari dei campionati di Serie A maschile e Serie A femminile, la Divisione Calcio a 5 ha pubblicato quelli degli altri campionati nazionali. Interessate le sarde che partecipano all'A2 élite, B maschile e B femminile.

A2 élite. La Leonardo sarà l'unica squadra a rappresentare la Sardegna nel campionato di A2 élite. I cagliaritani sono stati inseriti anche quest'anno nel girone A con altre squadre del nord Italia: Cdm Futsal, Elledi, Futsal Cesena, Lecco, Maccan Prata, Mantova, Mestrefenice, Modena Cavezzo, Olimpia Verona, Olympia Rovereto, Pordenone, Saints Pagnano e Sporting Altamarca. La prima avversaria della Leo sarà lo Sporting Altamarca, sabato 12 ottobre al PalaConi.

Serie B maschile. Inizierà sabato 12 ottobre anche il campionato di B maschile. Le sei formazioni sarde ai nastri di partenza sono state divise in due gironi. Nel raggruppamento A - con altre società del nord - ci sono Jasnagora, Alghero e Monastir. Affronteranno Cardano ‘91, Città Giardino Marassi, Domus Bresso, Giovanile Centallo, Real Five Rho, Real Sesto, Sermig e Varese. Nel girone E, prevalentemente laziale, ci saranno Elmas, Quartu e San Sebastiano Ussana contro Aranova, Circolo Canottieri Lazio, Club Sport Roma, Laurentino, Mirafin, Spes, Cures e United Pomezia. Nella prima giornata di campionato sono in programma le seguenti sfide: Città Giardino Marassi-Jasna, Varese-Monastir nel girone A, Circolo Canottieri Lazio-Ussana, Mirafin-Elmas e Quartu-Aranova nel girone E. Riposa l'Alghero.

Femminile. Le cinque sarde di B femminile - Arzachena, Athena Sassari, Cus Cagliari, Jasnagora e Oristanese - sono state inserite tutte nel girone A insieme ad altre quattro formazioni del nord. Inevitabile il derby nella prima giornata, in programma domenica 13 ottobre, tra Arzachena e Jasnagora. Il Cus Cagliari ospiterà il Solarity, l'Athena Sassari affronterà il Top Five in trasferta. Turno di riposo per l'Oristanese. Attende la pubblicazione del calendario di Serie A femminile la Mediterranea, unica società sarda nel massimo campionato di calcio a 5.

