Ci sono anche i due sardi Lorenzo Etzi e Michele Podda tra i 18 convocati del ct Massimiliano Bellarte per le decisive sfide di qualificazione al Mondiale di Uzbekistan 2024. Gli azzurri giocheranno contro Slovenia e Spagna le ultime due gare del gruppo che vede per il momento al comando gli iberici con tre punti in più rispetto all'Italia.

Lorenzo Etzi è ormai da inizio 2023 nel giro della Nazionale, dopo aver debuttato in Serie A la scorsa stagione con il 360 GG Monastir. In estate si è trasferito ad Avellino alla Sandro Abate, con cui ha già segnato 4 gol in questo inizio di campionato. Per Michele Podda si tratta invece di un ritorno in azzurro. Al suo secondo anno con la Meta Catania, sempre nel massimo campionato italiano, il classe 2000 ha finora realizzato 3 reti in stagione, riconquistando la convocazione di Bellarte.

Le partite. Entrambi proveranno a dare il proprio contributo per portare l'Italia al Mondiale. Il primo match si giocherà venerdì 15 dicembre a Lubiana in casa della Slovenia. In caso di successo, gli azzurri potranno giocarsi senza fare troppi calcoli la sfida contro la Spagna, in programma il 20 dicembre a Faenza, per provare a conquistare il primo posto e quindi la qualificazione diretta. In caso di arrivo tra le migliori seconde, invece, la Nazionale dovrà invece passare dai playoff.

L’elenco dei convocati

Portieri: Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Jurij Bellobuono (Napoli Futsal), Gianluca Parisi (Sandro Abate).

Giocatori di movimento: Carmelo Musumeci (Meta Catania), Fabricio Calderolli (Feldi Eboli), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Francesco Liberti (Feldi Eboli), Enrico Donin (Mantova), Michele Podda (Meta Catania), Gabriele Ugherani (Sandro Abate), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Lorenzo Etzi (Sandro Abate), Giuliano Fortini (L84), Mattia Raguso (L84), Marcelo Padilha (Olimpus Roma), Christopher Cutrupi (Olimpus Roma).

