Nulla da fare per il Cagliari nella ventitreesima giornata di Serie A femminile. Le rossoblù, tornate nuovamente in campo dopo la pausa per la Coppa Italia, sono state sconfitte per 2-1 dal TikiTaka Francavilla. Non è bastato il vantaggio di Queiroz a fine primo tempo, alla fine le abruzzesi sono riuscite ad avere la meglio, ribaltando il punteggio negli ultimi dieci minuti.

In Serie B femminile è già iniziata la post season. Negli spareggi promozione tra prime classificate, l’Athena Sassari è stata battuta 8-3 in casa dalla Roma nel match d’andata. Il 1° maggio il ritorno. Nei playoff, invece, va avanti la Jasnagora, che ha la meglio del Cus Cagliari per 4-2 al PalaConi.

Nel regionale, è calato il sipario sulla stagione regolare di Serie C1 maschile. Il Villaspeciosa chiude al secondo posto grazie al 4-3 sull’Happy Fitness Center e affronterà ai playoff il Domus Chia, che ha perso 4-1 contro la Villacidrese. Giocherà gli spareggi promozione anche il Sestu Sardinia (3-1 al Città di Cagliari primo in classifica e già certo del ritorno in B), che sfiderà il C’è Chi Ciak terzo, dopo il 7-5 al Futsal 4 Mori già retrocesso. Resta fuori dalla griglia playoff la Fanni Futsal Sassari, nonostante il 4-3 al Cus Cagliari. Oltre ai 4 Mori, retrocedono in C2 l’Happy Fitness e il Portoscuso, che ha perso 6-2 in casa contro il Futsal Villasor. Restano in C1 la Villacidrese e lo ZB Iron Bridge (8-7 all’Ichnos Sassari).

Nel weekend si sono giocate anche le due finali regionali giovanili. Nell’Under 15 trionfa il Quartu (4-3 al Monastir), nell’Under 17 il Monastir batte 4-0 la Leonardo.

© Riproduzione riservata