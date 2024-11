Quattro sconfitte in altrettante partite giocate. La Futsal Alghero cerca la scossa e cambia allenatore. La società ha esonerato oggi Rino Monti, il tecnico che aveva portato i giallorossi dalla C1 alla B due stagioni fa. L’allenatore paga le sconfitte in questo avvio di campionato – l’ultima sabato in casa per 2-0 contro il Centallo – e l’ultimo posto in classifica con 0 punti insieme al Città Giardino Marassi.

«In questo momento siamo costretti al cambiamento», dicono i dirigenti dell’Alghero. «Il lavoro svolto da Rino Monti resta indelebile nella storia dello sport della città».

Si attende ora il nome del nuovo allenatore. Sabato c’è il derby contro la Jasnagora al PalaConi.

