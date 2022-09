La terza edizione del Torneo Città di Ittiri, l'Open che ha visto quarantanove atleti darsi battaglia sportiva sui campi del Tc Ittiri. È stato vinto da Andrea Calcagno. L'alfiere del Tc Moneta (classificato 2.6), accreditato della prima testa di serie, ha esordito senza lasciare game in semifinale a Marco Gian Nicolò Lampis (3.3, Tc 70 Oristano), per poi battere con un doppio 6-1 in finale Matteo Mura (2.8). Il torresino aveva superato senza cedere giochi Giorgio Alias (3.2, Tc Alghero) in semifinale.

Tra i Quarta, vittoria 6-2, 6-3 di Luca Contestabile (4.2, Club House) in finale sul pariclassifica Antonino Volpe (Tc Ittiri).

