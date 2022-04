Andrea Calcagno e Angelica Porcedda si aggiudicano il Torneo Match Point, Open di tennis maschile e femminile che ha visto sfidarsi cento atleti sui campi della Polisportiva Marina Residence, a Quartu Sant'Elena. I due erano entrambi accreditati della seconda testa di serie.

Torneo maschile (74 iscritti). La vittoria è andata al 2.6 del Tc Moneta 2021, che ha superato 6-4, 6-3 in semifinale Alessandro Bordonaro (2.7) con un doppio tiebreak (18-16, 8-6) e in finale Dario Nicolini (3.1) 6-4, 7-6(2).

Tabellone femminile (26 iscritte). Out la testa di serie numero 1 Elisa Armosini (3.1), il successo ha sorriso alla 3.1 dello Sporting Ct Quartu, che l'ha spuntata 6-0, 3-6, 10-3 in semifinale su Emma Fiore Manca (3.2) e ha poi regolato 6-2, 6-0 in finale Cristina Pili (3.4), sua compagna di circolo.

Terza categoria. Il tabellone maschile è andato ancora alla testa di serie numero 2, Francesco Contu, che ha battuto 6-1, 7-5 sul pariclassifica Samuele Porcu.

Quarta categoria. Battaglie nelle finali: nel maschile si sono affrontati i primi due del seeding, con Francesco Spada che l'ha spuntata 1-6, 6-3, 10-3 sul pariclassifica Luca Pinna. Sfida tra 4.1 anche nel femminile, con Cinzia Oppo che ha avuto la meglio 6-7(5), 6-3, 10-4 sulla numero 1 del tabellone Clara Cicalò.

Il doppio maschile è andato a Francesco Contu e Giovanni Maria Lasio, che hanno battuto 6-3, 6-2 Luca Pintus e Michele Sanna.

