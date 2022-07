Il Cagliari Beach Soccer Under 20 è fra le migliori quattro del suo campionato. Per i rossoblù oggi semifinale scudetto: la partita è in programma alle 16 a Viareggio contro la Lazio, che ha vinto con 7 punti il proprio girone. In palio un posto nella finalissima di domani, alle 18.30 con la vincente di Farmaè Viareggio-Catania, mentre le due perdenti si sfideranno in quella per il terzo e quarto posto poco prima, alle 16. I ragazzi del tecnico Wilson Santos Araujo, che allena anche la prima squadra (attesa dai playoff al Poetto dal 5 al 7 agosto), hanno chiuso al secondo posto il Gruppo A con due vittorie e altrettante sconfitte, di cui una ai rigori all'esordio col Pisa.

KO alla seconda. Dopo aver conquistato giovedì l'accesso anticipato alle finali scudetto, battendo 5-3 la Sambenedettese, ieri il Cagliari Under 20 si è arreso ai padroni di casa del Farmaè Viareggio. I toscani dovevano assolutamente vincere per andare in semifinale, mentre i rossoblù sarebbero stati sicuri del primo posto anche arrivando ai rigori. È finita 4-1 per la formazione locale, con l'unico gol sardo di Andrea Aramu per il momentaneo 2-1 al 4' del terzo e ultimo tempo, in una gara che si è mantenuta in equilibrio sino agli ultimi due minuti quando Viareggio ha segnato altrettante volte.

