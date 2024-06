Contrassegnato dalla sfortuna, si chiude con zero punti in tre partite il girone del Cagliari Beach Soccer femminile nell'Euro Winners Cup, manifestazione internazionale in corso per tutta la settimana a Nazaré in Portogallo. Nella terza e ultima gara del Gruppo E, le ragazze rossoblù guidate da Alejandra Argento perdono 4-5 contro le portoghesi dell'AD Pastéis, pur avendo dominato per larghi tratti.

Ancora una rimonta. Il primo gol lo firma Melania Pisa al 5', con una bella conclusione da centrocampo. Il Pastéis pareggia al 6' del secondo tempo, con un rigore di Sil, ma pochi secondi dopo un gran colpo di tacco di Fabiana Vecchione vale il 2-1. Dura pochissimo la gioia del Cagliari, perché sulla ripresa del gioco Jamila tocca per Sil che da lontano fa doppietta. Marcatura multipla anche per Vecchione, all'8' trasformando un rigore. Ma nell'ultimo minuto della frazione il Pastéis capovolge il risultato, con la tripletta di Sil e l'ex Mayara. Nel terzo dei tre tempi da 12' le portoghesi trovano il quinto gol al 2' con una rovesciata di Milene, poi Vecchione su punizione toccata corta accorcia all'8'.

La stessa numero 7 ha la chance del 5-5, ma colpisce il palo su rigore aumentando le recriminazioni per un girone decisamente sfortunato, viste le altre due partite.

