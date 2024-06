Per il Cagliari Beach Soccer comincia il campionato delle rispettive prime squadre. Dopo la tappa dell'Under-20 e l'Euro Winners Cup in Portogallo con la femminile, domani a Gaeta prende il via anche la Serie A con la Poule Promozione per la maschile e la Femminile per le ragazze. Entrambe saranno allenate da Alejandra Argento, che diventa la prima donna a guidare una squadra italiana di beach soccer di maschi.

L'esordio. Il Cagliari Beach Soccer maschile inizia domani alle 19, col turno preliminare di Coppa Italia contro il Terracina. È lo stesso avversario che, ventiquattro ore esatte dopo, affronterà nella prima giornata di campionato (Serie A Poule Promozione). La seconda giornata sarà sabato alle 13.15 contro la formazione neopromossa del Brancaleone, la terza che conclude la prima tappa col Sicilia BS domenica alle 10.30. Sono partiti per Gaeta i portieri Andrea Mainas e Biel Rius, con i giocatori di movimento Luca Ruggiu (capitano), Andrea Aramu, Roberto Boi, Filippo Chighini, Matteo Cosci, Gabriele D'Onofrio, Lorenzo Etzi, Michele Gemignani, Milciades Medina, Néstor Medina, Joel Menacho e Roberto Salis.

Trofeo in palio. Un anno fa, la femminile del Cagliari Beach Soccer ha conquistato la Coppa Italia. Motivo per cui domenica, con orario ancora da definire, giocherà la Supercoppa contro le Lady BS Terracina. In Serie A Femminile, le ragazze rossoblù sono state inserite nel Girone B assieme al Città di Milano, che sfideranno domani alle 15.45, e all'AEK Crotone avversario sabato alle 15.45, con riposo venerdì nella seconda giornata. Come convocate, col capitano Veronica Privitera, a disposizione di Argento ci sono Taiane da Costa, Aurora Amelia De Pasquali, Cristina Domínguez, Andrea Mirón Castro, Carmela Ciccarelli, Roberta Illiano, Giulia Olivieri, Maria Rita Pascale, Melania Pisa, Adriele Rocha da Silva, Angela Ruotolo, Claudia Saggion e Fabiana Vecchione.

© Riproduzione riservata