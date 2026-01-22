La regular season della Serie C Unica entra nella fase più calda con il 5° turno di ritorno, che si apre sabato con tre incontri.

Alle 17.30, al PalaSimula di Sassari, va in scena il derby cittadino tra Sant’Orsola e Dinamo Academy, sfida importante per gli equilibri nella fascia centrale della classifica. Un’ora più tardi, a Carbonia, la Scuola Basket cerca punti per abbandonare l’ultimo posto, ma dovrà affrontare un’Antonianum in crescita costante, trascinata dal contributo di Suriano e Malpede fino al quarto posto, alle spalle del trio di testa. Alle 20, al PalAversano, il Camping La Salina Calasetta, una delle tre formazioni in vetta, ospita la Torres di coach Antonio Mura: confronto interessante tra due squadre protagoniste di un buon rendimento, con i giovani turritani quinti a quota 14 punti.

Domenica il programma si completa con le ultime due gare. Alle 18 l’Olimpia Cagliari, reduce dalla sconfitta nel big match di Nuoro, cerca riscatto nel confronto casalingo contro l’Aurea Sassari. Mezz’ora più tardi, proprio la capolista solitaria Sirius è attesa dal testa-coda di Quartu Sant’Elena contro la Ferrini Pisano Arredamenti. Turno di riposo, infine, per i Demones Ozieri.

Classifica: Sirius Nuoro 20; Olimpia Cagliari e Calasetta 18; Antonianum 16; Torres, Ozieri e Dinamo Academy 14; Sant’Orsola 12; Aurea 10; Ferrini e Carbonia 6.

