Ingresso libero per tutti. In occasione del derby di domenica tra Budoni e Olbia la società ospitante ha deciso di spalancare le porte del suo stadio concedendo l’accesso gratuito al pubblico.

Al di là della posta in palio e della sfida che andrà in scena tra le due squadre sul rettangolo di gioco dello stadio Pasquale Pinna, l’appuntamento della 9ª giornata del campionato di Serie D offrirà l’occasione per celebrare l’amicizia tra i due club galluresi, che in questo momento si ritrovano appaiati in classifica nel girone G a quota 12 punti.

Budoni reduce dal buon pari esterno (e quinto risultato utile consecutivo) con la Palmese, l’Olbia dalla vittoria contro la Flaminia Civita Castellana e dalla notizia del prossimo cambio al vertice tra la SwissPro e l’imprenditore Giuseppe Pistilli, titolare di otto tra forni e panifici distribuiti tra Umbria e Lazio: con queste premesse il derby, in cui i bianchi dovranno fare a meno dello squalificato Furtado, espulso domenica, sarà uno spettacolo.

Intanto, a proposito di notizie extra campo, l’ex presidente e legale rappresentante dell’Olbia Calcio Guido Surace è atteso in città domani: tra gli impegni in calendario l’incontro col sindaco Settimo Nizzi. Quanto alla successione, in attesa della firma sul contratto definitivo per il passaggio di quote dalla società svizzera a Pistilli – che prima di approdare in Gallura aveva già provato a entrare nel mondo del calcio manifestando interesse verso la Lucchese e la Fermana – per gli stipendi arretrati i dipendenti, giocatori, staff tecnico, magazzinieri e amministrativi, dovranno attendere (pare) un paio di settimane ancora. Il tempo, insomma, per chiudere definitivamente il capitolo SwissPro e salutare l’inizio dell’era Pistilli.

© Riproduzione riservata