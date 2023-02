Si è giocato ieri pomeriggio il ritorno del primo turno della fase nazione della Coppa Italia Dilettanti. Il Budoni ha perso 5-2 ai rigori con il Formia ed è stato eliminato. Nell’andata delle semifinali di Coppa Promozione, nella prima partita in programma, l’Arborea ha battuto per 3-2 la Verde Isola.

Coppa Italia di Eccellenza

La girandola dei rigori ferma la corsa del Budoni al primo turno della fase nazione della Coppa Italia Dilettanti. Finisce 5-2 per l’Insieme Formia. I tempi regolamentari si sono chiusi col risultato di 1-0 per i laziali, che avevano così pareggiato il conto dell’andata. Poi i rigori, fatali per la squadra d Raffaele Cerbone.

Primo tempo abbastanza equilibrato con un'occasione capitata sui piedi di Santoro nel finale. La conclusione del centrocampista è stata parata in due tempi da Scognamiglio. Nella ripresa, al 7’ la svolta: Buglia lanciato a rete viene steso da Farris. L’arbitro decreta il rigore ed espelle il difensore. Gabionetta trasforma il penalty. Nonostante l’uomo in meno il Budoni controlla sino al termine e porta il match ai rigori. Per i biancocelesti pesano gli errori dal dischetto di Steri e Scioni.

Tabellino

Insieme Formia: Scognamiglio, Savarise, Martino, Viscovich, Medici, Cabrera, Puca (5’ st Schiavullo), Cesani (5’ st Gabionetta), Buglia (26’ st Djalo), Durazzo, Gaita. In panchina Mancino, Palma, Sequino, Conte, Ragosta, Cusanno. Allenatore Gioia.

Budoni: Faustico, Assoumani, Raimo, Ortenzi, Farris, Satta, Lancioni, Scioni, Meloni, Greco (31’ pt Steri), Santoro (10’ st Lamacchia). In panchina Riccio, Zullo,Rossi, Caparros, Ndiaye, Ortiz, Diop. Allenatore Cerbone.

Arbitro: Bassoli di Monza.

Rete: 7’ st (r) Gabionetta.

Sequenza dei rigori: Viscovich (gol); Steri (parato); Cabrera (gol), Lancioni (gol); Martino (parato); Scioni (parato); Djalo (gol); Ortenzi (gol); Gabionetta (gol).

Coppa Promozione

In Promozione si è giocata la gara di andata una delle semifinali di Coppa Italia. L’Arborea ha battuto la Verde Isola 3-2. La gara di ritorno si giocherà il primo marzo. Sempre il primo marzo si disputerà la partita di andata dell’altra semifinale tra Usinese e Fonni. Ritorno a campi invertiti fissato per l’8 marzo.

