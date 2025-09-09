Ha conquistato il podio, con una meritatissima medaglia di bronzo, il giovane arciere di Macomer, il quattordicenne Samuele Bonelli, che ha ottenuto una nuova affermazione nel tiro con l'arco, sfiorando per un soffio il successo pieno. Il giovane ha partecipato al XVIIIº Campionato Italiano 3D, svoltosi a Polino e organizzato dalla società Arcieri di Terni.

Si tratta di una particolare disciplina sportiva, che si pratica all'aperto, su percorsi di bosco o campagna, nella quale gli atleti, ognuno per la propria categoria, si confrontano colpendo sagome tridimensionali a forma di animali selvatici, posti a diverse distanze. Samuele Bonelli, che ha disputato i Campionati con i colori degli Arcieri Galluresi, nella categoria U20 con l'arco Longbow (un arco lungo in legno), ha chiuso la prima giornata di gara, valevole per la qualificazione agli scontri diretti del giorno dopo, totalizzando ben 206 punti.

Il giovane ha perso la semifinale per una manciata di punti. Il giorno seguente ha affrontato la finale per il terzo e quarto posto contro Gabriele Montini degli Arcieri Storici Ancona, superandolo per 60 a 48 e vincendo così una meritatissima medaglia di Bronzo. Una grande promessa per lo sport di Macomer.

© Riproduzione riservata