Marcello Peddiu e Giuseppe Nieddu accedono ai campionati italiani di biliardo che, come di consueto, si terranno a Saint Vincent in Valle d’Aosta a fine giugno.

Una grande soddisfazione per il Club Sportivo Biliardo “il Ginepro” di Villagrande che sarà rappresentata alla Poule finale Marcello Peddiu, che nelle qualificazioni si è imposto nella prima categoria, e Giuseppe Nieddu, vincitore nella seconda categoria. «Con Giuseppe ci alleniamo spesso assieme - dice Peddiu - Sono felicissimo per questo risultato. È il quattordicesimo anno che partecipo ai campionati italiani a Saint Vincent. È sempre un’emozione unica sfidare giocatori che arrivano da tutte le parti d’Italia. Ho iniziato a giocare a Cagliari - racconta – quando mia moglie studiava all’Università. Mentre era impegnata negli studi, ne approfittavo per praticare il biliardo. Ancora oggi partecipo a qualche gara a Cagliari. Ora però più spesso a Villagrande, il mio paese».

