L'Eccellenza inizia facendo spettacolo e gol. Ne sono stati segnati addirittura 25 nelle nove gare giocate. A fare la parte del leone sono stati Latte Dolce, la Ferrini, e la Villacidrese con tre reti. A Ossi, di gol se ne sono visti quattro, come a Settimo, dove si sono affrontate Sant’Elena e San Teodoro Porto Rotondo. Un inizio pirotecnico. I goleador sono stati Palermo della Villacidrese e Podda della Ferrini con una doppietta, anche se il cagliaritano è andato a segno con altrettanti rigori. Il Latte Dolce e il Lanusei retrocesse dalla D, hanno fatto subito centro: i sassaresi travolgendo il Calangianus, il Lanusei piegano per 2-0 il Carbonia, altra retrocessa nell'ultimo torneo di D. Conferme per Ferrini, Budoni, Tharros e Villacidrese. La Nuorese, il Sant'Elena e l'Ossese non sono andate oltre il pari. Esordio con sconfitta per il Taloro il Calangianus, il Ghilarza, l'Iglesias e l'Arbus.

© Riproduzione riservata